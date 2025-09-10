сегодня в 20:51

Минобороны: 23 беспилотника ВСУ сбили над 3 регионами России в среду днем

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) засекли и сбили 23 украинских беспилотника самолетного типа над 3 российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инциденты произошли с 14:00 до 20:00 среды.

Так, 18 вражеских дронов ликвидировали над территорией Белгородской области, 4 беспилотника ВСУ — над Курской областью и 1 — в небе над территорией Самарской области.

Ранее пресс-служба оборонного ведомства сообщала, что утром в среду над двумя регионами России сбили 6 дронов противника самолетного типа.