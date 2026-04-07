Министр Двойных: участники «Героев Подмосковья» тесно работают с наставниками

«Каждый (участник — ред.) может обсуждать свои идеи и предложения с наставником, выбирать разные варианты своего карьерного пути и получать практические рекомендации по развитию в государственных и муниципальных структурах», — отметил министр.

Он напомнил, что региональная программа «Герои Подмосковья», утвержденная губернатором области Андреем Воробьевым, является продолжением федеральной программы «Время Героев», реализуемой по поручению президента РФ.

По словам Двойных, главная цель программы — подготовка квалифицированных кадров из числа участников СВО для работы в органах госвласти и местного самоуправления, в государственных и муниципальных организациях, институтах развития регионального уровня.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул глава региона.

