Министр Двойных: «Герои Подмосковья» развивают у участников компетенции

Программа «Герои Подмосковья» дает участникам сразу несколько важных преимуществ — как в карьерном, так и в личном плане. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По его словам, с профессиональной точки зрения участники программы получают целостное представление о том, как устроена работа государственных органов власти. Кроме того, они осваивают управленческие навыки и учатся работать с нормативной правовой базой и специализированными информационными системами.

Помимо профессионального роста, программа помогает развиваться и в личном плане. Министр отметил, что участники учатся выстраивать эффективное общение и приобретают опыт командной работы.

Таким образом, «Герои Подмосковья» — это возможность не только прокачать карьерные компетенции, но и стать более развитым в коммуникационном плане специалистом, способным работать в коллективе.

«Профессионально участники получают системное понимание работы в органах власти, навыки управления, а также опыт работы с нормативной правовой базой и информационными системами, которые мы используем. Лично для себя это возможность развить навыки коммуникации, научиться работать в команде», – рассказал Двойных.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

