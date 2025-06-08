Миляев сообщил о возгорании на заводе «Азот» после падения дронов

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Два человека пострадали при атаке БПЛА на Тульскую область

В ночь на среду силы ПВО отразили атаку беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

В результате падения обломков БПЛА на территории новомосковского завода «Азот» произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали пожарные.

По предварительным данным, двое гражданских получили легкие травмы — их жизни вне опасности.

Миляев сообщил, что специалисты Роспотребнадзора и экологического центра «Природа» круглосуточно мониторят состояние окружающей среды. На данный момент превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.