Миляев сообщил о возгорании на заводе «Азот» после падения дронов
Два человека пострадали при атаке БПЛА на Тульскую область
В ночь на среду силы ПВО отразили атаку беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
В результате падения обломков БПЛА на территории новомосковского завода «Азот» произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали пожарные.
По предварительным данным, двое гражданских получили легкие травмы — их жизни вне опасности.
Миляев сообщил, что специалисты Роспотребнадзора и экологического центра «Природа» круглосуточно мониторят состояние окружающей среды. На данный момент превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.