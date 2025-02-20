Михаил Терентьев рассказал пациентам реабилитационного центра «Ясенки» о мерах поддержки участников СВО

В Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» 19 февраля депутат Государственной Думы, координатор партийного проекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев в рамках отчетной кампании партии «Единая Россия» ознакомился с работой реабилитационного центра, встретился с медперсоналом центра и участниками СВО, которые проходят реабилитацию в «Ясенках». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

На встрече с бойцами спецоперации депутат подробно остановился на мерах поддержки, которые сейчас действуют для ветеранов СВО.

«В Московской области ни на минуту не останавливается поддержка ветеранов, бойцов на линии боевого соприкосновения, их родных и близких. В минувшем году был принят ряд важных федеральных законов, в том числе связанных с социальной защитой бойцов. Так, предлагается закрепить беззаявительный порядок установления ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий. Принято решение обеспечить участников СВО с тяжелой инвалидностью после ранения автомобилями с ручным управлением. Также предусмотрено освобождение на один год и более от кредитных обязательств на сумму до десяти миллионов рублей», — рассказал Михаил Терентьев.

Всего с начала проведения СВО было принято 124 закона, направленных на поддержку участников боевых действий и членов их семей. Так, все участники СВО и ополченцы Донбасса получат статус ветерана боевых действий. Военным пенсионерам, вернувшимся на службу, вне зависимости от их должности сохранят повышенную пенсию. Усилена социальная защита вдов ветеранов боевых действий, жилищное обеспечение семей. На сегодня имеется отдельная квота при поступлении в вузы, детей участников СВО принимают в школы и детские сады вне очереди.

В 2024 году члены партии «Единая Россия» Подмосковья отправили в новые регионы и на фронт более 600 тонн помощи. А всего с начала СВО — почти 15 тысяч тонн. «Единая Россия» делает все для поддержки участников СВО, которые сегодня на передовой и тех, кто вернулся с боевых позиций. Ветеранам спецоперации важно найти себя в мирной жизни, в том числе, и в общественно-политической работе. По поручению Президента в Подмосковье создано региональное отделение «Ассоциации ветеранов СВО» и продолжается работа программы «Время героев». Также активно привлекаются участники спецоперации для участия в избирательных кампаниях. На прошедших муниципальных выборах семеро ветеранов пополнили команду депутатского корпуса Подмосковья.

Что касается реабилитации, в Московской области работают три современных центра: «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-центр» в Коломне и с декабря 2024 года — центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде для тех, кто потерял зрение или слух.

«Огромное значение имеет качественная реабилитация бойцов с серьезными травмами. От этого зависит, как скоро они смогут восстановиться. У нас в Подмосковье работает один из самых современных реабилитационных центров — „Ясенки“. Он укомплектован по последнему слову медицинской техники, подавляющее число бойцов — из Московской области, которые проходят здесь реабилитацию бесплатно. Врачи ставят на ноги даже самых тяжелых пациентов. Реабилитацию в „Ясенках“ уже прошли около 400 бойцов. Напомню, принят закон, разрешающий одному из родственников бойца, имеющего первую группу инвалидности, бесплатно находиться с ним в этом центре. Кроме того, всех бойцов, вне зависимости от группы инвалидности, может сопровождать супруга, которой также предоставляется право пройти бесплатный курс лечения. А совсем скоро — в апреле — здесь откроется и бассейн», — заключил Терентьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.