Михаил Терентьев рассказал о поддержке инвалидов и бойцов СВО

Об инициативах в сфере защиты инвалидов рассказал федеральный координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда», зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции «Единая Россия» Михаил Терентьев. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Парламентарий в первую очередь упомянул принятие федерального бюджета на 2026 год, который направлен на выполнение социальных обязательств государства, поддержку участников СВО и защиту Родины. Все эти шаги реализуются в рамках Народной программы «Единой России», которая ставит во главу угла реальную поддержку граждан и равные возможности для всех.

Среди заложенных статей расходов: господдержка общественных организаций инвалидов, издательств, выпускающих книги для инвалидов по зрению.

Кроме того, Госдума приняла закон о запрете на увольнение участников СВО. За ними сохраняются рабочие места на весь период службы — работники вправе вернуться к своей работе в течение 3 месяцев после окончания военной службы. При этом в случае временной нетрудоспособности после прохождения службы трудовой договор с работником приостанавливается, но не прекращается.

Также внесены изменения в закон «О статусе военнослужащих». Они расширяют круг граждан, которым вне очереди предоставляются средства на приобретение или строительство жилья или жилье по договору социального найма. Также поправки «Единой России» предусматривают бесплатный проезд для военных и добровольцев СВО к месту прохождения военно-врачебной экспертизы.

«Напомню, на сегодня принято уже 154 закона по поддержке бойцов СВО и их семей. Все они рассматриваются в приоритетном порядке», — подчеркнул депутат.

Он сообщил, что в 2025 году на доступность обследован 1631 спортивный клуб в 73 регионах, где занимаются порядка 115 тысяч человек с инвалидностью, включая 2877 участников СВО.

«Тренеров по адаптивным программам — 3320. Среди лидеров и Московская область, где функционирует 110 таких спортклубов. Их адреса есть на „Карте доступности“, — поделился парламентарий.

Михаил Терентьев напомнил, что был проведен онлайн-опрос о доступности банковских услуг для 553 человек с инвалидностью (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха).

«Более половины отметили отсутствие проблем, но 8% жалуются на отсутствие пандусов, 8% — на долгое ожидание, 7% — на неумение персонала общаться с инвалидами, 6% — на мелкий шрифт. Все замечания переданы рабочей группе Банка России», — сказал координатор партпроекта.

Михаил Терентьев добавил, что Госдума в минувшем году также приняла закон по обеспечению беспрепятственного доступа туристов с инвалидностью к объектам туриндустрии.

В Московской области, как напомнил депутат, в минувшем году эксперты по доступной среде провели мониторинг доступности парков и скверов — были обследованы более 200 объектов. Администрациям городских округов были даны рекомендации по устранению выявленных недостатков.

Кроме того, в Подмосковье на базе реабилитационного центра им. А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде создана команда по волейболу, состоящая из участников СВО с поражением опорно-двигательного аппарата, под руководством ветерана спецоперации Павла Гизевского.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.