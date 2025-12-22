Депутат Госдумы от «Единой России», председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, комментируя итоговую пресс-конференцию и «прямую линию» президента Владимира Путина, отметил, что поддержка участников СВО — безусловный приоритет для властей страны. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В ходе пресс-конференции глава государства, в частности, указал, что герои СВО имеют очень большой потенциал для работы на «гражданке» — они становятся губернаторами, работают в министерствах, администрации президента, крупных компаниях. Также Владимир Путин обратил внимание на важность системы профориентации ветеранов.

По словам Михаила Терентьева, забота о наших защитниках и их семьях — важнейший приоритет партии «Единая Россия».

«В Московской области также действует мощный, комплексный пакет поддержки, который мы, депутаты, совместно с губернатором и правительством региона, постоянно развиваем и наполняем. Речь идет не о разовых акциях, а о выстроенной системе, затрагивающей все сферы жизни. Это и материальные меры, такие как поэтапное расширение льготы по транспортному налогу, 100-процентная оплата газификации жилья, специальные выплаты, развитие спорта, в том числе адаптивного. И важнейшие социальные гарантии: от бесплатного зубопротезирования, включая сложнейшие случаи, до бесплатной юридической помощи», — рассказал парламентарий.

Он отметил, что огромное значение имеет и качественная реабилитация бойцов с серьезными травмами.

«От этого зависит, как скоро они смогут восстановиться и вернуться в общество с активной гражданской позицией. У нас в Подмосковье работает один из самых современных реабилитационных центров — „Ясенки“. Он укомплектован по последнему слову медицинской техники. Здесь врачи ставят на ноги даже самых тяжелых пациентов. Многие наши парни полностью восстановились и решили вновь отправиться в зону спецоперации. В июне пошлого года свои двери открыл новый центр реабилитации для участников СВО на базе „Протэкс-центра“ в Коломне. Здесь оказывается помощь тем, кто нуждается в протезировании. Центр принимает участников СВО со всей России», — рассказал Михаил Терентьев.

Депутат напомнил, что президент поддержал идею определить приоритетные профессии для инвалидов с учетом ограничений жизнедеятельности.

«Эту идею предложил один из волонтеров кол-центра программы „Итоги года с Владимиром Путиным“, когда Президент подошел к ним после окончания прямой линии. Также была озвучена необходимость распространения льгот для участников СВО на других ветеранов боевых действий. Поддержка должна быть всеобъемлющей. И эта работа не прекращается ни на день», — резюмировал Михаил Терентьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.