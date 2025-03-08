МИД РФ отреагировал на планы Украины по новой атаке на Крымский мост

После заявления командующего украинскими ВМС о возможной третьей попытке нападения на Крымский мост последовал острый комментарий от представителя российского МИДа. В разговоре с журналистами РИА Новости Мария Захарова саркастически высказалась по поводу намерений Алексея Неижпапы*.

В недавнем интервью британскому изданию Guardian украинский военачальник, ссылаясь на народную мудрость о троице, намекнул на подготовку очередной операции против стратегического объекта РФ — Крымского моста. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что при таком вольном обращении с религиозными понятиями командующему стоит задуматься о собственной судьбе, иронично намекнув на возможное появление его мощей в Православной церкви Украины.

Крымский мост неоднократно становился мишенью для атак со стороны украинских вооруженных сил. Два террористических акта привели к человеческим жертвам и серьезным разрушениям транспортной инфраструктуры.

Осенью 2022 года произошел первый инцидент: взрыв грузового автомобиля спровоцировал возгорание железнодорожного состава с горючим материалом. В результате теракта погибли четверо людей, а два пролета автомобильной части моста были разрушены. Восстановительные работы заняли около двух месяцев.

Летом следующего года беспилотные морские аппараты нанесли новый удар по стратегическому объекту. Трагедия унесла жизни супружеской пары из Белгорода, а их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Движение по мосту было ограничено до осени, пока не завершился ремонт поврежденного дорожного полотна.

Украинские действия, связанные с подрывом моста в Крыму, по мнению президента РФ Владимира Путина, сопоставимы с методами наиболее печально известных террористических организаций.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.