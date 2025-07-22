МФЦ Балашихи принял участие в сборе гумпомощи для участников СВО

Многофункциональный центр «Мои документы» городского округа Балашиха принял участие в оказании гуманитарной помощи участникам СВО. С начала СВО сотрудники МФЦ регулярно сотрудничают с Общественной палатой Балашихи, на базе которой действует городской штаб по сбору и отправке гуманитарных грузов на передовую и в военные госпитали. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Коллектив МФЦ откликается на общегородские инициативы по поддержке военнослужащих. Сотрудники центра не только передают необходимые вещи и продукты, но и сами формируют индивидуальные посылки для бойцов, помогают в упаковке и отгрузке гуманитарной помощи, плетут маскировочные сети и участвуют в подготовке гуманитарных грузов.

«С начала специальной военной операции коллектив МФЦ Балашихи не только эмоционально, но и конкретными делами поддерживает наших бойцов. Для нас важно знать, что наш вклад действительно нужен и важен», — отметила директор МФЦ Балашихи Наталья Дубовицкая.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7, и на Октябрьской улице, 11, в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.

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