Мэрия Новосибирска хотела отобрать квартиру у семьи участника СВО

Суд отказал в удовлетворении иска мэрии Новосибирска к женщине с двумя детьми, чей муж служит в зоне спецоперации. Жилье, которое сибирячка приобрела на боевые выплаты супруга, хотели признать выморочным имуществом, а сделку по продаже — незаконной, сообщает ngs.ru .

Супруг Кристины М. защищает Родину в зоне спецоперации с мая 2023 года. За этот период его два раза ранили. За это предоставили выплаты.

К этим деньгам Кристина М. добавила материнский капитал и купила совместное жилье в 2024 году. Выяснилось, что девушка стала четвертым по счету покупателем квартиры. В цепочке продаж есть люди, в отношении которых открыли уголовное дело из-за подозрения в мошенничестве.

Пострадавшая рассказала, что в сделке все было чисто. Ей показали документы. В банке девушка открыла аккредитив, отправила средства туда. Затем поехала в МФЦ, поменяла собственника. Сразу же была выделена доля детям.

Затем девушка сделала ремонт своими силами, поскольку муж и дальше служил в зоне спецоперации. В октябре 2024 года семья переехала в квартиру. Но в августе 2025 года Кристине М. позвонили из мэрии и сказали, что жилье ей продали незаконно.

Якобы изначально квартирой владела одинокая пенсионерка. После ее смерти жилье должно было перейти в собственность мэрии Новосибирска.

Некие Максим К. и Владимир Ш. есть в цепочке продаж. В отношении них возбуждено уголовное дело по ряду мошенничеств с квартирами. Мужчины проходят подозреваемыми.

С октября 2025 года дело о праве собственности на двухкомнатную квартиру на улице Объединения рассматривали в Калининском суде Новосибирска. Там не удовлетворили иск мэрии. Сделку купли-продажи недвижимости признали законной, а Кристину М. — полноправным собственником квартиры.

