Мэр Оренбурга уходит на СВО добровольцем

сегодня в 14:20

Мэр Оренбурга Сергей Салмин попросил губернатора Дениса Паслера отпустить его на СВО добровольцем. Глава региона поддержал решение градоначальника, на время его отсутствия обязанности мэра будет исполнять первый заместитель Салмина, заявил Паслер в своем Telegram-канале .

Губернатор отметил, что в Оренбурге продолжат ремонтировать и строить социальные объекты, улучшать коммунальную инфраструктуру и дороги. Регион также «значительно усилит контроль» над областной столицей, добавил Паслер.

По словам главы области, мэр Оренбурга поступает как настоящий мужчина, в связи с чем он «безоговорочно поддержал» решение Салмина об отправке на спецоперацию.

«Это серьезное решение — присоединиться к нашим бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции», — написал губернатор, пожелав мэру вернуться домой с победой.

Паслер отметил, что «в ближайшие дни» в зону СВО также поедут другие оренбургские чиновники и депутат, которые решили служить в армии добровольцами.