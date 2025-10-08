Мемориальную доску участнику СВО Олегу Савичеву открыли в Балашихе

Мемориальную доску участнику специальной военной операции, кавалеру ордена Мужества Олегу Савичеву открыли в Балашихе. Ее установили на фасаде дома № 30 на проспекте Ленина, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На торжественном открытии присутствовали заместитель главы округа Дмитрий Варнавский, социальный координатор фонда «Защитники Отечества», советник главы Балашихи Наталья Махонина, кадеты и семья Олега.

«Мы открываем памятную доску настоящему герою, который защищал нас с вами. Он отдал самое дорогое, отдал свою жизнь за мир и за нашу спокойную жизнь. Вечная память и вечная слава настоящему герою», — сказал Дмитрий Варнавский.

Олег Савичев родился в 1963 году. В 1996 году Олег воевал в Чечне, был дважды ранен и получил орден Мужества. Олег добровольцем ушел в зону специальной военной операции в 2022 году. Спустя два года мужчина был награжден орденом Георгия Победоносца четвертой степени.

«Мой муж был настоящим патриотом. Всегда был готов встать на защиту своей страны и своих боевых товарищей», — поделилась жена Олега Екатерина Савичева.

Олег Савичев погиб 7 мая 2025 года в Херсонской области во время выполнения задания. Посмертно награжден орденом Мужества.

Участники мероприятия почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориалу.

Открытие доски завершилось прохождением знаменного взвода торжественным маршем.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.