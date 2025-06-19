Мемориальную доску участнику СВО Антону Якунину открыли в Балашихе

Мемориальную доску участнику специальной военной операции, кавалеру ордена Мужества Антону Якунину открыли в Балашихе. Ее установили на фасаде дома № 37 на улице Свердлова в микрорайоне «Поле Чудес», сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

На торжественном открытии присутствовали заместитель главы округа Дмитрий Варнавский, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, председатель правления Балашихинского городского отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Яковлев, руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, юнармейцы и близкие люди Антона Якунина.

«Сегодня мы открываем памятную доску героя специальной военной операции, который, к сожалению, ценой собственной жизни защищал нас с вами и мирное небо над нашей головой. Нам важно сохранить память о тех героях, которые участвуют в специальной военной операции», — сказал Дмитрий Варнавский.

Антон Якунин родился в 1988 году. Учился в школе № 26 имени Героя Российской Федерации В. Н. Никишина, затем окончил подмосковный колледж «Энергия». Работал плотником. Погиб 27 мая 2024 года в селе Крымки Донецкой Народной Республики. Награжден орденом Мужества. Похоронен защитник Родины на Братском кладбище.

Я очень горд, что в нашем городе родился такой герой, который достойно выполнил свою задачу. Он настоящий патриот нашей страны. Смотря на таких людей, как он, молодёжь, видит достойный пример перед для себя. Победа будет за нами, слава России», — сказал Иван Клещерев

В настоящее время брат Антона также находится в зоне СВО, где выполняет воинский долг.

Участники мероприятия почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориалу.

Торжественное открытие доски завершилось прохождением знаменного взвода торжественным маршем.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.