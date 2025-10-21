Мемориальную доску участнику СВО Анатолию Федорову открыли в Балашихе

На торжественном открытии присутствовали заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский, Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, социальный координатор фонда «Защитники Отечества», советник главы Балашихи Наталья Махонина и близкие Анатолия.



"Сегодня мы чтим память нашего земляка, который всегда работал, служил для людей и продолжил делать это в зоне специальной военной операции. Эта памятная доска — символ памяти и героизма. Вечная память и вечная слава настоящему герою», — сказал Дмитрий Варнавский.



Анатолий Федоров родился в 1975 году. Учился в школе № 25 имени Героя Российской Федерации А. С. Ситникова. Затем получил образование в Сельскохозяйственном колледже. Работал водителем автобуса. В 2022 году отправился добровольцем на фронт.



"Он был прекрасным отцом и мужем. На СВО служил в штурмовой группе и с честью защищал Родину. Мы всегда будем помнить его светлым и добрым человеком», — сказала сноха Анатолия Федорова.



Герой погиб 20 октября 2024 года в ЛНР в результате сброса снарядов на объект дислокации. Посмертно награжден орденом Мужества.



Участники мероприятия почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориалу.



Открытие доски завершилось прохождением знаменного взвода торжественным маршем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.