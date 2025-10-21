Мемориальную доску участнику СВО Анатолию Федорову открыли в Балашихе
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Мемориальную доску участнику специальной военной операции установили на фасаде дома № 43 на улице Свердлова в Балашихе, где проживал герой СВО, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
На торжественном открытии присутствовали заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский, Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, социальный координатор фонда «Защитники Отечества», советник главы Балашихи Наталья Махонина и близкие Анатолия.
"Сегодня мы чтим память нашего земляка, который всегда работал, служил для людей и продолжил делать это в зоне специальной военной операции. Эта памятная доска — символ памяти и героизма. Вечная память и вечная слава настоящему герою», — сказал Дмитрий Варнавский.
Анатолий Федоров родился в 1975 году. Учился в школе № 25 имени Героя Российской Федерации А. С. Ситникова. Затем получил образование в Сельскохозяйственном колледже. Работал водителем автобуса. В 2022 году отправился добровольцем на фронт.
"Он был прекрасным отцом и мужем. На СВО служил в штурмовой группе и с честью защищал Родину. Мы всегда будем помнить его светлым и добрым человеком», — сказала сноха Анатолия Федорова.
Герой погиб 20 октября 2024 года в ЛНР в результате сброса снарядов на объект дислокации. Посмертно награжден орденом Мужества.
Участники мероприятия почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориалу.
Открытие доски завершилось прохождением знаменного взвода торжественным маршем.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.
«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.