Мемориальную доску участнику СВО Алексею Емельянову открыли в Балашихе

На фасаде дома № 21 на улице Маяковского в микрорайоне Железнодорожный Балашихи установили мемориальную доску участнику СВО Алексею Емельянову. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Емельянов родился в 1980 году в Саратовской области. Окончил агротехническое училище, получив профессию агроном. Служил в десантных войсках, затем работал в воинской части в Саратове, после переезда в Балашиху трудился таксистом. В зону СВО он отправился 2 октября 2022 года.

Погиб боец 7 октября 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Указом президента Российской Федерации за защиту Отечества, заслуги перед государством и народом Алексей Емельянов посмертно награжден орденом Мужества. Награду матери Героя Таисии Николаевне вручил заместитель главы Балашихи Михаил Объедков.

«Сегодняшнее событие — это не только дань памяти Алексею, это символ глубокого уважения нашим Героям. Алексей с честью выполнил свой долг. Его жизнь — это пример мужества, стойкости и самоотверженности. Наша прямая обязанность — хранить память об Алексее и обо всех наших Героях. Вечная слава, вечная память Алексею», — сказал Объедков.

Дата открытия мемориальной доски выбрана неслучайно. Сегодня Алексею Емельянову исполнилось бы 44 года. Собравшиеся почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориалу.

У Алексея остались мать, брат и сын.

Похоронен рядовой на Дятловском кладбище.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.