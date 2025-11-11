Мемориальную доску участнику СВО Александру Мотрунчику открыли в Балашихе

Мемориальную доску участнику специальной военной операции установили на фасаде дома № 24 на улице Агрогородок в деревне Черное. На торжественном открытии присутствовали глава городского округа Балашиха Сергей Юров, заместитель главы Михаил Объедков, председатель Балашихинского районного отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Яковлев, заместитель руководителя Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Велена Клещерева, супруга Александра Мотрунчика, жители округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня ребята-бойцы отдают самое ценное, что у них есть, ради нашего будущего — свои жизни. Наша главная задача — помнить героев, которые защищают нас и делают все для того, чтобы у подрастающего поколения было право на спокойную мирную жизнь», — сказал Сергей Юров.

Герой родился в 1981 году. Работал кладовщиком. В сентябре 2022 года был призван на фронт в рамках частичной мобилизации. В зоне специальной военной операции служил в танковых войсках в звании сержанта.

Александр Мотрунчик погиб 18 января 2024 года при выполнении воинского долга. Герой посмертно награжден орденом Мужества.

Участники мероприятия почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориалу.

Открытие доски завершилось прохождением знаменного взвода торжественным маршем.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.