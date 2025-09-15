сегодня в 17:56

Мемориальную доску и Парту Героя памяти Зулпикара Магомедова открыли в Балашихе

Открытие мемориальной доски и Парты Героя, посвященных памяти участника специальной военной операции Зулпикара Магомедова, прошло в Балашихе. Мемориальную доску установили на фасаде школы № 20 в микрорайоне Новое Измайлово. Внутри учебного заведения прошло открытие Парты Героя, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии присутствовали заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский, председатель Совета депутатов городского округа Геннадий Попов, социальный координатор фонда «Защитники Отечества», советник главы Балашихи Наталья Махонина, военные, школьники и близкие люди героя.

«Нам важно сохранить память для учеников этой школы, чтобы они помнили и знали, что в этой школе учился настоящий герой, который защищал свою Родину и выбрал своим долгом служение Отечеству. Вечная память и вечная слава герою», — сказал Дмитрий Варнавский.

Зулпикар Магомедов родился 15 августа 2004 года. Проживал в Балашихе с 2016 года.

Выпускник школы № 20 Зулпикар Магомедов был призван на военную службу в июне 2023 года. После прохождения подготовки в Североморске он принял решение подписать контракт. Пройдя шестимесячный курс саперного дела, был направлен в зону специальной военной операции.

С 1 июля 2024 года Зулпикар выполнял боевую задачу на Тендровской косе. Его жизнь трагически оборвалась 10 июля 2024 года при исполнении воинского долга.

«Память о нем в наших сердцах, наших детях, наших потомках будет вечно. Вечная память героям», — сказал Геннадий Попов.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность посмертно награжден Орденом Мужества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.