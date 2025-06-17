Медработники Подольска получили благодарность за помощь участникам СВО

Медработники из Подольска получили благодарности за гуманитарную помощь участникам СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники поликлиник № 5 и 6 Подольской областной клинической больницы уже второй раз собирают большую партию гуманитарной помощи для военнослужащих специальной военной операции. Недавно они за собственные средства закупили эластичные бинты, самоклеящиеся бинты, обезболивающие, противовоспалительные, противовирусные и сосудосуживающие препараты, марлевые асептические повязки, антибиотики.

Все медикаменты отправлены штурмовикам 1431 полка мотострелкового батальона. В благодарность за участие командир воздушно-десантных войск передал подольским медицинским работникам благодарности.

«Мы всегда рады помочь нашим защитникам. Взялись за это дело, потому что понимаем, какая необходима помощь, что практично и нужно больше всего раненым на передовой. Всегда готовы прийти на помощь нашим военным. Очень приятно было получить за наше участие благодарность», — сказала заведующий взрослой поликлиники № 5 и 6 Ольга Хрупало.

Медицинские работники Подольской областной клинической больницы планируют и дальше оказывать помощь бойцам СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.