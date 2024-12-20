Медики Реутова собрали партию гуманитарного груза для бойцов СВО

Администрация Реутовской клинической больницы совместно с профсоюзом работников здравоохранения городского округа Реутов передали партию гуманитарного груза бойцам в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В преддверии праздников было собрано 300 кг нужных на фронте вещей — БПЛА, медикаменты, средства гигиены, продукты.

Супруга бойца с позывным Сова работает медсестрой в Реутовской клинической больнице. Командир отпустил ее супруга домой, чтобы забрать гуманитарную помощь.

«Супруга отправила видео с гуманитарным грузом, который был собран коллективом больницы. Командир разрешил мне самому отправиться за грузом. Я очень рад приехать домой, увидеть семью и детей. Хотелось бы поблагодарить за помощь весь коллектив больницы. С наступающими праздниками. Победа будет за нами», — отметил Сова.

Боец пробудет дома с семьей совсем недолго. Уже завтра он отправится с грузом к своим сослуживцам.

«Мы регулярно отправляем медикаменты и другую гуманитарную помощь в фонд социальный поддержки населения городского округа Реутов. Также фонд устраивал благотворительные концерты, мы покупали билеты и вырученные средства за их продажу отправляли для помощи участников СВО. Летом мы отправили адресную помощь в зону специальной военной операции», — отметила главная медицинская сестра Реутовской клинической больницы, председатель Реутовской городской организации профсоюза работников здравоохранения Валерия Красавина.

Весь коллектив Реутовско клинической больницы выражает огромную благодарность, тем кто защищает нашу родину и поздравляет с наступающими праздниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.