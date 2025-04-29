Матери и вдовы участников СВО взяли шефство над мемориалом ВОВ

На Пасхальной неделе мамы и вдовы погибших участников специальной военной операции, социальный координатор ГФ «Защитники Отечества» Галина Аксенова и руководитель местного отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России» Елена Прокутина собрались на территории Ново-Никольского собора города Можайска, чтобы обустроить перед Праздником Великой Победы воинское захоронение героев, погибших в битве с немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского муниципального округа.

Убрали прошлогодний сухостой, вымыли памятники, покрасили цветочные вазоны и бордюры. И новыми красками заиграли в лучах апрельского солнца лица бронзовых солдат, подаривших миру мир во второй мировой войне.

«Теплые и добрые женские руки от создания мира дарят тепло и уют, баюкают детей. Они умеют делать все — женщины очень сильные, хотя и считаются слабым полом. И самое главное — для них нет чужих детей. Погибшим более 80 лет назад защитникам Родины они подарили свою материнскую любовь», — рассказала социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Она также подчеркнула патриотизм участников субботника и их стремление делать добро.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.