Мать погибшего летчика Мальковского рассказала о подвиге сына

Молодой военный летчик Никита Мальковский ценой своей жизни предотвратил трагедию, уведя подбитый самолет от жилых домов. О героическом поступке 27-летнего пилота рассказала его мать Елена.

«27 мая 2022 года утром Никита в СМС пожелал мне доброго утра и отправился на боевое задание. Сын успешно выполнил приказ по уничтожению колонны вражеской техники. Но, когда он возвращался, его самолет был подбит ракетой ВСУ. Через час после последнего СМС мой сын погиб», — поделилась она в интервью RT.

По словам командира Никиты, на видео Минобороны видно, как Су-25, потеряв управление, двигался в направлении двух населенных пунктов в Херсонской области.

Товарищи по службе утверждают, что у Никиты была возможность избежать гибели — он мог катапультироваться. Однако, понимая, к каким жертвам среди мирного населения это могло привести, он принял решение остаться в кабине.

Мальковский до последнего момента направлял истребитель в сторону от жилых домов. Командир сообщил семье героя, что их сын погиб, совершив настоящий подвиг.

Летчик был удостоен ордена Мужества, награда присвоена посмертно. В хуторе Ленина под Краснодаром в память о Мальковском создали мурал с его портретом.

По словам близких, с раннего возраста Никита проявлял интерес к подвигам и боевой славе пилотов.