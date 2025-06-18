Мастер спорта по греко-римской борьбе отдал жизнь в ходе спецоперации
Российский борец Кирилл Бабичук погиб в зоне СВО
27-летний российский борец Кирилл Бабичук, мастер спорта по греко-римской борьбе, погиб во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщает ТАСС.
Федерация спортивной борьбы России опубликовала официальное заявление, выразив соболезнования родным и близким спортсмена.
Бабичук представлял российскую школу греко-римской борьбы — дисциплины, где Россия традиционно занимает ведущие позиции на международной арене. Его гибель стала потерей не только для семьи, но и для всего спортивного сообщества страны.
«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Бабичука», — говорится в сообщении ФСБР.