Массированный удар по Харькову: в городе прогремели взрывы
Украинские источники сообщили о взрывах в Харькове
Харьков подвергся масштабной атаке, в результате которой, по данным местных властей, зафиксировано не менее 17 мощных взрывов, сообщает Lenta.ru.
Очевидцы публикуют кадры с огромным столбом пламени, поднявшимся над городом после одного из ударов.
По информации мониторинговых каналов, удар наносился дронами-камикадзе «Герань».
Взрывы также зафиксированы в Сумской, Николаевской и Кировоградской областях.
Украинские источники утверждают о работе ПВО, однако точные масштабы разрушений и возможные жертвы пока не уточняются.