Массированный удар по Харькову: в городе прогремели взрывы

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Украинские источники сообщили о взрывах в Харькове

Харьков подвергся масштабной атаке, в результате которой, по данным местных властей, зафиксировано не менее 17 мощных взрывов, сообщает Lenta.ru .

Очевидцы публикуют кадры с огромным столбом пламени, поднявшимся над городом после одного из ударов.

По информации мониторинговых каналов, удар наносился дронами-камикадзе «Герань».

Взрывы также зафиксированы в Сумской, Николаевской и Кировоградской областях.

Украинские источники утверждают о работе ПВО, однако точные масштабы разрушений и возможные жертвы пока не уточняются.