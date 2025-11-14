Массированные удары нанесены по энергообъектам Украины

По данным источников, удары нанесены по ключевым объектам, включая ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, Дарницкую и Белоцерковскую ТЭС, где зафиксированы серьезные повреждения и возгорания. В результате атаки в столице зафиксированы перебои с электроэнергией, отоплением и водоснабжением.

Одновременно беспилотники атаковали предприятие в Чугуеве, а баллистическая ракета поразила цель в Умани после пролета над Киевщиной. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, взрывы также зафиксированы в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях.

По предварительным данным, удары наносятся ракетами «Кинжал» и дронами «Герань» по военным целям и объектам критической инфраструктуры

