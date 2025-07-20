Массированная атака дронов: ПВО отразила удар по четырем регионам

сегодня в 23:56

За три часа работы системы противовоздушной обороны России перехватили 43 украинских беспилотных летательных аппарата, направлявшихся вглубь территории страны, сообщили в пресс-службе минобороны РФ.

Наибольшее количество целей было зафиксировано в Брянской (17 БПЛА) и Орловской (14 БПЛА) областях.

Еще семь дронов сбито при подлете к Московскому региону, четыре — в Калужской области и один в Белгородской.

Воздушная тревога в ряде городов Центральной России продолжалась с 20:00 до 23:20 по московскому времени.