Массированная атака дронов: ПВО отразила удар по четырем регионам
Российские ПВО сбили 43 украинских дрона
За три часа работы системы противовоздушной обороны России перехватили 43 украинских беспилотных летательных аппарата, направлявшихся вглубь территории страны, сообщили в пресс-службе минобороны РФ.
Наибольшее количество целей было зафиксировано в Брянской (17 БПЛА) и Орловской (14 БПЛА) областях.
Еще семь дронов сбито при подлете к Московскому региону, четыре — в Калужской области и один в Белгородской.
Воздушная тревога в ряде городов Центральной России продолжалась с 20:00 до 23:20 по московскому времени.