сегодня в 17:12

Российская армия продолжает уничтожать западную военную технику, поставляемую Украине. В свежих сводках Минобороны докладывается о ликвидации нескольких единиц бронированной техники, включая американский БТР Stryker, британский Spartan и канадский броневик Senator, который прозвали «машиной апокалипсиса».

Senator получил такое прозвище за свой агрессивный, футуристичный внешний вид. Броневик, оснащенный башней, изначально разрабатывался канадцами для выполнения специальных операций и перевозки высокопоставленных лиц, отмечали СМИ.

Канадский бронеавтомобиль способен перевозить экипаж и до восьми тяжело вооруженных бойцов. Senator развивает скорость до 110 километров в час.

Военнослужащие российской группировки войск «Юг» дали бой «машине апокалипсиса» и уничтожили ее во время боев в Донецкой Народной Республике.

Ранее российские военные также захватывали броневик Senator в качестве боевого трофея.

Тем временем армия России освободила населенный пункт Северск в ДНР.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.