Mash: ВСУ атакуют беспилотниками Рязанскую область

В Рязанской области зафиксированы атаки беспилотников со стороны ВСУ. Об этом сообщает Mash .

По словам местных жителей, в 21:30 в небе прогремело семь мощных взрывов. В Московском районе и районе Дашки слышны характерные звуки пролета дронов.

Ранее средства ПВО с 15:00 до 18:00 мск уничтожили 30 украинских беспилотников над восемью российскими регионами. В том числе над Московским, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, временно была ограничена работа аэропортов Домодедово, Жуковский и Шереметьево.