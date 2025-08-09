сегодня в 12:25

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) предприняла неудачную попытку проникнуть на территорию России в Брянской области, сообщает Mash .

Инцидент произошел в субботу утром в районе населенного пункта Манев. Около 06:00 российские пограничники заметили бойцов ВСУ и отбили атаку противника.

В попытке проникнуть на территорию РФ была задействована часть иностранных наемников ВСУ из Турции, Польши и Грузии, которые сконцентрированы в Черниговской области.

По ним был нанесен удар из реактивных систем залпового огня, артиллерии и авиации. В результате удара ВС РФ четверо наемников получили ранения, остальные пытаются отступить на исходные позиции.

Вооруженные силы РФ успешно отразили атаку украинских ДРГ и не допустили прорыва государственной границы.