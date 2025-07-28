Маме пропавшего на СВО военного месяцами не платили довольствие сына

Депутат Иванов: мама пропавшего на СВО уральца не могла получить выплаты за сына

Мать военного из Свердловской области Максима С., который пропал без вести на СВО, месяцами не получала денежное довольствие за сына. Женщине перечислили положенную сумму после того, когда она обратилась за помощью к депутату Госдумы Максиму Иванову, рассказал парламентарий в Telegram-канале .

Максим С. был родом из Туринского района. В январе 2025 года он отправился на боевое задание, и через три недели его признали пропавшим без вести.

Законодательство гласит, что в такой ситуации семья участника СВО может получить его денежное довольствие. Мать мужчины подала необходимые документы, но выплаты не поступали даже спустя месяцы.

После этого депутат Иванов обратился в военную прокуратуру, чтобы свердловчанка смогла получить довольствие пропавшего без вести сына.

«Одно из обстоятельств, которое замедлило оформление, — необходимость получения справки из ЗАГСа о том, что у бойца нет ни жены, ни детей», — рассказал законодатель.

После обращения депутата в военную прокуратуру женщина получила положенную сумму.