Махонин: в Березниках под Пермью при налете БПЛА поврежден 2-квартирный дом Спецоперация сегодня в 08:27

В Березниках в Пермском крае из-за ударов украинских беспилотников повреждения получил двухквартирный жилой дом. Жертвы отсутствуют, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.

На «Азоте» на непродолжительное время остановился технологический цикл. Предприятие уже функционирует по графику. Экологические угрозы отсутствуют. Жители находятся в безопасности. На месте происшествия находятся сотрудники городских служб. Функционирует оперштаб. Подписывайтесь на РИАМО в MAX.