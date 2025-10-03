Махонин: в Березниках под Пермью при налете БПЛА поврежден 2-квартирный дом
В Березниках в Пермском крае из-за ударов украинских беспилотников повреждения получил двухквартирный жилой дом. Жертвы отсутствуют, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.
На «Азоте» на непродолжительное время остановился технологический цикл. Предприятие уже функционирует по графику.
Экологические угрозы отсутствуют. Жители находятся в безопасности.
На месте происшествия находятся сотрудники городских служб. Функционирует оперштаб.
