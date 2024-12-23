Лобышева: мы не забываем о тех, кто отстаивает мир и безопасность нашей страны

23 декабря состоялось традиционное обращение губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Подмосковье и национальные цели Президента. Развитие, укрепление, рост», где он подвел итоги года и обозначил ключевые направления дальнейшего движения региона, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

По словам депутата Мособлдумы, члена фракции «Единая Россия» Екатерины Лобышевой, в своем обращении губернатор затронул важнейшие вопросы.

«В первую очередь, он подчеркнул значимость поддержки участников специальной военной операции. По поручению Президента в Московской области создается региональное отделение „Ассоциации ветеранов СВО“, а также продолжается реализация программы „Время героев“. Мы ни на минуту не забываем о тех, кто отстаивает мир и безопасность нашей страны. Так, в Коломне в этом году на базе протезно-ортопедического предприятия был открыт реабилитационный центр для участников СВО „Протэкс-Центр“. Этот реабилитационный объект, известен своим широким ассортиментом средств реабилитации — здесь выпускается около 250 видов продукции, включая костыли и инновационные протезы с микропроцессорами. Важным аспектом работы центра является помощь пациентам в адаптации к техническим изделиям, что особенно актуально для военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время боевых действий. Это важный шаг в обеспечении качественной реабилитации и поддержки наших героев», — подчеркнула Лобышева.

Она отметила, что экономическое развитие остается одной из первоочередных задач, в этой части, «Единая Россия», депутатский корпус сосредоточен, в том числе над решением экономических задач, среди которых — создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций в регион.

«Подмосковье продолжает двигаться вперед, реализуя национальные проекты и укрепляя свои позиции. Мы вместе нацелены на устойчивое и успешное будущее нашего региона», — резюмировала Екатерина Лобышева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.