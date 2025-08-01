Представительница благотворительной организации помощи бойцам на СВО Ольга Крыгина заявила, что события Русской весны в Донецке в 2014 году можно сравнить с блокадой Ленинграда, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«Были перекрыты все потоки: финансовые, топливные, продуктовые. Это была блокада. Люди голодали», — сказала Ольга.

По ее словам, петербуржцы глубже, чем жители других регионов, способны почувствовать тяжесть испытаний, выпавших на долю русского населения в ДНР и ЛНР. Украинские националисты лишили людей пенсий и зарплат, медицинской помощи и водоснабжения.

Более 10 лет женщина помогает российским военным. Она основала благотворительный фонд «Свое время», который занимается передачей гуманитарных грузов жителям новых территорий и бойцам. В 2015 году Ольга попала под вражеский обстрел в Донецке, тогда ей вместе с другими волонтерами удалось спастись в здании аэропорта.