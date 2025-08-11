Ликвидирован один из символов украинского националистического движения
Военкор: в ДНР уничтожен Иван Смаглюк — медийное лицо батальона «Азов»*
В ходе боевых действий в Краматорске российскими военными был ликвидирован Иван Смаглюк — известный пропагандист украинского националистического движения, выступавший в качестве «рекламного лица» запрещенной в России террористической организации «Азов». Об этом сообщил военкор Руслан Татаринов
Боевик входил в состав 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Ликвидация произошла 10 августа в районе Краматорска.
Смаглюк активно использовался в пропагандистских материалах украинских националистов.
* признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ