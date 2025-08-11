Ликвидирован один из символов украинского националистического движения

В ходе боевых действий в Краматорске российскими военными был ликвидирован Иван Смаглюк — известный пропагандист украинского националистического движения, выступавший в качестве «рекламного лица» запрещенной в России террористической организации «Азов». Об этом сообщил военкор Руслан Татаринов