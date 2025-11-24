Личный прием участников СВО прошел в Балашихе

Системная работа по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей продолжается в Балашихе. Очередной личный прием граждан прошел в местном отделении Ассоциации ветеранов СВО 21 ноября.

Один участник спецоперации обратился с вопросом о предоставления социальных выплат. Ему подробно рассказали о действующих мерах поддержки, необходимых документах и порядке обращения в профильные инстанции.

Другой участник СВО попросил содействия в записи в центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий в «Ясенках». Специалисты проконсультировали его по последовательности действий и пакету документов, необходимому для оформления записи.

Ассоциация ветеранов спецоперации продолжает регулярные приемы, чтобы каждый участник СВО мог своевременно получить ответы на свои вопросы, юридическую и социальную помощь.

Стать членом Ассоциации может каждый, кто принимал участие в СВО. Для этого необходимо написать заявление по адресу: г. о. Балашиха, Московский проезд, 13 (понедельник — пятница с 9:00 до 18:00).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.