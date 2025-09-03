Летели «Искандеры», «Калибры», «Герани»: нанесен комбинированный удар по Украине

Военная и промышленная инфраструктура Украины минувшей ночью попала под комбинированный удар ВС РФ, его нанесли ракетами «Искандер», «Калибр», Х-101 и тремя сотнями БПЛА «Герань». Еще в воздух поднимали пять Ту-95МС и два Ту-160, сообщает Mash .

Взрывы прогремели в Киевской, Житомирской, Луцкой, Кировоградской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Волынской, Винницкой и Ровненской областях. Кроме того, были атакованы опорные пункты украинской армии в ДНР.

Под Кировоградом удалось повредить железнодорожную инфраструктуру, по которой подразделениям ВСУ доставляли технику и боеприпасы. В Луцке ударили по промпредприятиям, военному аэродрому и складам.

Целью удара в Хмельницкой области стал завод «Новатор», входящий в концерн «Укроборонпром». Там выпускали радиоэлектронное и медоборудование. В Знаменке под удар попали энергообъекты и завод «Акустика». Как рассказали местные жители, они не слышали, чтобы работала ПВО.

Кроме того, была поражена портовая инфраструктура, используемая для нужд ВСУ, а еще пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников.