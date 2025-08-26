Летели через Эстонию? Как Украина смогла атаковать Петербург и Ленобласть

Украина могла использовать воздушное пространство Эстонии во время запуска беспилотников по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В пользу этой версии говорит то, что в эстонском городе Тартумаа нашли упавший боевой дрон, который местные силовики не считают российским, сообщает Mash .

В воскресенье, 24 августа, взорвавшийся дрон обнаружил один из эстонских фермеров — аппарат упал на его участок. В результате инцидента не пострадал.

Эстонские власти полагают, что на их территории мог упасть украинский дрон, который, по предварительной оценке, должен был атаковать Россию.

«По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это мог быть украинский дрон», — цитировало издание ERR гендиректора Департамента полиции безопасности (КаПо) Эстонии Марго Паллосона.

Он также допускал, что предполагаемый украинский дрон хотел атаковать Россию, но под воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отклонился от начального курса и упал в Эстонии.

Mash отмечает, что беспилотники могли вылететь с сухогрузов в Балтийском море и лететь через Эстонию.