Ленинский округ передал 7 автомобилей бойцам в зону СВО

Семь легковых автомобилей передали военнослужащим 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии из Ленинского округа Подмосковья. Машины подготовили по адресным запросам бойцов и уже доставили в расположение подразделения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов совместно с предпринимателем Сергеем Арбузовым передал транспорт военнослужащим. Все автомобили прошли технический осмотр и находятся в полной эксплуатационной готовности. Каждый из них дополнительно укомплектовали сменной резиной для работы в полевых условиях.

«Выбор в пользу гражданских машин не случаен: это прямой запрос самих ребят с передовой. В современных условиях дроны, оснащенные искусственным интеллектом, быстро распознают специализированную военную технику. Обычные легковые автомобили более маневренны, менее приметны и позволяют бойцам эффективнее и безопаснее выполнять оперативные задачи», — пояснил Станислав Каторов.

Он добавил, что предприниматели помогли со сбором и подготовкой транспорта, а военнослужащие обеспечили оперативную доставку машин в дивизию. В администрации уточнили, что все семь автомобилей уже приступили к выполнению задач в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.