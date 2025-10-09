Ленинский округ отправил гумгруз бойцам СВО для обустройства новых позиций

По просьбе военнослужащих специальной военной операции из Ленинского городского округа отправлен очередной гуманитарный груз, предназначенный для обустройства новых позиций на Луганском направлении. Помощь будет передана во 2-ю мотострелковую Таманскую дивизию. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ребята сейчас находятся на передовой, продвигаются вперед, осваивают новые рубежи и укрепляют свои позиции. Понимая, как важна поддержка в таких условиях, оперативно собрали и отправили все необходимое для обустройства их тыла. Также вместе с начальником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 Павлом Игоревичем Шагиным бойцам этой же дивизии передали спецтехнику: 2 автомобиля „Нива“ и 2 мотоцикла. Такая поддержка на местах важна не меньше, чем оборудование и провизия», — сказал глава городского округа Станислав Каторов.

В состав груза вошли строительные материалы и оборудование: строительные скобы, проводные клеммы, светодиодные лампы, саморезы, выключатели, очистители монтажной пены, монтажная пена, цепи для бензопил, теплоизоляционные плиты, розетки, гофрированные трубы, врезные замки и многое другое. Эти предметы помогут военнослужащим оперативно укрепить позиции и обеспечить комфорт в полевых условиях.

«Любая машина, любой мотоцикл — все это спасает множество жизней. Фронт требует постоянной поддержки. Каждая рация или аккумулятор, проработавший дополнительное время, может уберечь десятки солдат. Мы помогаем нашим ребятам настолько, насколько можем», — добавил волонтер Денис Лавров.

В отправке гуманитарной помощи также приняли участие активисты «Волонтеров Подмосковья», «Молодой гвардии Единой России» и участник программы «Герои Подмосковья» Вадим Свистунов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.