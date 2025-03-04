Легков: Служба и защита Родины всегда будет важным и лучшим выбором для мужчин

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Легков рассказал о мерах поддержки контрактников, их мотивации и преимуществах военной службы по контракту. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам депутата, сегодня мы все с надеждой следим за новостями и верим в скорое прекращение боевых действий в зоне СВО.

«За последние годы я много общаюсь с ребятами, которые уехали на СВО, и все они говорят, насколько это изменило их жизнь, придало смысл всему по-настоящему важному и ценному в жизни.Служба и защита Родины всегда будет важным и лучшим выбором для мужчин — я в этом уверен», — сказал Легков.

Парламентарий подчеркнул, что Государство, со своей стороны, принимает все больше мер поддержки военнослужащих и их семей, обеспечивает их защиту в социальных, юридических, медицинских вопросах. В Московской областной Думе новые меры поддержки военных рассматриваются почти на каждом заседании.

«Поэтому выбирая путь службы по контракту, наши мужчины могут быть уверены в том, что они и их семьи будут под надежной защитой государства. Заключить контракт на военную службу можно в едином пункте отбора в Балашихе и через Госуслуги», — подытожил Александр Легков.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.