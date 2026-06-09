Легков: реабилитацию бойцов СВО через спорт в Подмосковье необходимо развивать

Поддержка ветеранов СВО через спортивную реабилитацию в рамках народной программы «Единой России» — очень важное направление, позволяющее как можно скорее восстановиться, сообщил олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Московской областной думы Александр Легков.

Во вторник в Москве проходит итоговый отчетно-программный форум «Единой России». В рамках мероприятия подведут итоги прошедших форумов и обсудят тему «Государство для человека».

«Это здорово, что есть такая программа. Она точно связана с народной, потому что и Минспорт наш областной работает, так как открываются новые секции, приглашаются ребята», — сказал Легков.

Он подчеркнул, что благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева была создана команда слэш-хоккеистов из ветеранов СВО. Спортсмены ездят на сборы и получают зарплату. Это подтверждение, что программу необходимо продолжать. Спорт помогает везде, в том числе в быстрой реабилитации после определенных травм.

Легков добавил, что на сегодня народная программа партии «Единая Россия» в Подмосковье отработана почти на 100%. Уже собрано более 150 тыс. наказов, из которых около 6 тыс. — спортивные. Новые наказы жителей региона будут реализованы в ближайшие пять лет.

31 мая «Единая Россия» завершила предварительное голосование перед выборами в Госдуму и Мособлдуму. Губернатор Московской области Андрей Воробьев возглавит список партийной команды «Единой России».

В сентябре в Подмосковье пройдут две крупные избирательные кампании — в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов.

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