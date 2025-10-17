Лазер для дистанционного разминирования испытали в Курской области

На полигоне в Беловском районе Курской области прошли испытания лазерной установки, предназначенной для дистанционного уничтожения взрывоопасных предметов, сообщает газета «Известия» .

Разработка московской компании позволяет саперам ликвидировать мины на безопасном расстоянии без приближения к опасным объектам.

«Лазерный луч прожигает на расстоянии металл боеприпаса, — объясняет принцип работы генеральный директор компании-разработчика Александр. — Если внутри имеется детонатор, мина взрывается. Если нет — выгорает на месте».

Во время испытаний аппарат мощностью 1 киловатт успешно уничтожил четыре различных боеприпаса, включая противотанковую мину ТМ-62, на прожигание которой потребовалось всего 48 секунд. Установка весом около 50 кг управляется с планшета и оснащена камерой с 37-кратным увеличением, что обеспечивает точное наведение на цель.

Испытания прошли при участии бойцов инженерно-саперного батальона «БАРС-Курск», которые за несколько месяцев работы очистили более 30 тысяч гектаров территории приграничья, обнаружив и обезвредив около 7 тысяч взрывоопасных предметов. Командиры подразделения отмечают, что дистанционные методы разминирования особенно актуальны в условиях, когда противник активно применяет современные средства минирования, включая кассетные боеголовки и мины с магнитными датчиками.