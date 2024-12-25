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Курская АЭС работает штатно после ракетного удара ВСУ по Льгову

Курская атомная электростанция работает в штатном режиме после украинского ракетного удара по Льгову, сообщает пресс-служба АЭС.

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — говорится в сообщении.

Ранее украинские силы ракетами обстреляли Льгов в Курской области. Ракеты противника попали в жилой дом, крышу сахарного завода, ТЭЦ и газопровод.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что при обстреле города погибли 4 человека.