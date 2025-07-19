Кулемзин показал последствия обстрела ВСУ в Донецке

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Глава муниципального образования городской округ Донецк Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале показал фотографии с места ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины по Киевскому району. Многоквартирный дом на университетской области получил сильное повреждение фасада.

Жилой дом на улице Университетской в Киевском районе Донецка получил серьезные повреждения из-за удара ВСУ. У дома посечены внешние стены, окна и балконы. Рядом расположенный православный храм тоже получил урон — его фасад нарушен. Кроме того, пострадали троллейбусные провода в этом районе.

«Удар вражеского снаряда приняла территория Республиканского травматологического центра, впоследствии чего повреждены окна в корпусах и трансформаторная подстанция», — рассказал Кулемзин.

В настоящее время на месте случившегося работают компетентные органы. Информация о повреждениях продолжает поступать.