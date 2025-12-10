«Крымская газета» выпустила книгу о героях спецоперации

Редакция «Крымской газеты» представила книгу «Ты не один», в которую вошли истории участников специальной военной операции. Книга издана тиражом 500 экземпляров и будет передана в библиотеки Крыма, сообщает «Крымская газета» .

Первый специальный выпуск «Крымской газеты» для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции был напечатан 10 февраля 2023 года. Издание предназначено для информирования бойцов в условиях ограниченного доступа к интернету и телевидению.

На страницах газеты публикуются материалы о героизме российских военных, исторические примеры мужества, а также информация о льготах и возможностях для участников СВО и их семей. Особое внимание уделяется волонтерам, оказывающим поддержку военнослужащим.

Центральное место в выпусках занимают истории самих бойцов — от рядовых до офицеров, добровольцев и профессиональных военных. За три года в рубрике «Ты не один» было опубликовано более 100 рассказов о судьбах участников СВО из разных регионов России. Часть этих материалов вошла в одноименную книгу, которую редакция передаст в библиотеки полуострова. Электронная версия книги доступна на сайте «Крымской газеты».

Редактор спецвыпуска Борис Седенко отметил, что в книгу вошли свидетельства непосредственных участников боевых действий, среди которых есть уроженцы Крыма и других регионов страны.

