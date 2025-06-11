Крупные предприятия в России обяжут брать на работу демобилизованных

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В России могут ввести квоты по трудоустройству участников СВО

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» направила в правительство РФ инициативу о законодательном закреплении квот для участников спецоперации, сообщает РИА Новости .

Согласно предложению, компании с численностью более 1000 сотрудников должны будут выделять не менее 1% рабочих мест для демобилизованных военнослужащих.

Для предприятий с штатом свыше 1000 человек — квота 1% (10 участников СВО на 1000 сотрудников). Для компаний с численностью менее 1000 человек — одно обязательное рабочее место.

Предлагается закрепить норму в федеральном трудовом законодательстве.

В обращении отмечается успешная практика Московской области, где действует квота — одно рабочее место на каждые 200 сотрудников. Инициатива призвана систематизировать подобные меры поддержки на федеральном уровне.

Авторы инициативы подчеркивают, что участники СВО нуждаются в гарантированной государственной поддержке при возвращении к гражданской жизни.

«Трудоустройство станет ключевым элементом социальной и профессиональной реинтеграции», — отмечается в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Инициатива разработана во исполнение поручения президента Владимира Путина по повышению уровня занятости участников спецоперации. Решение вопроса сейчас прорабатывается на федеральном уровне.