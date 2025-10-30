Круглый стол на тему поддержки участников СВО пройдет на форуме «Сообщество»

В Москве 31 октября — 1 ноября на площадке форума Общественной палаты РФ «Сообщество» соберутся люди, непосредственно вовлеченные в оказание помощи участникам СВО и их семьям. Комитет семей воинов Отечества (КСВО) объединяет вдов, матерей военнослужащих, добровольцев и юристов — тех, кто ежедневно решает насущные проблемы участников СВО и их родных. Об этом сообщает пресс-служба организаторов форума.

Круглый стол «Вместе к Победе: лучшие практики помощи и поддержки участников СВО и их семей» пройдет под руководством заместителя председателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, руководителя КСВО Самарской области Екатерины Колотовкиной, а также заместителя председателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александра Терновцова.

В рамках секции участники продемонстрируют, как искренняя забота превращается в эффективную систему поддержки. Будут представлены региональные проекты, начиная от инициативы по предоставлению бесплатной юридической помощи «ПравомобильКСВО» и чат-бота «КСВО-Право» и заканчивая проектом «Zа любовь», ориентированным на беременных и молодых жен военнослужащих, а также программой «СВОя СИЛА», дающей вдовам навыки психологической самопомощи и консультирования других семей.

В центре внимания — три основные темы: юридические права и гарантии, упрощающие процедуру получения выплат и льгот; социальная адаптация, включающая программы переквалификации, содействия в трудоустройстве и интеграции в социум; информационные ресурсы, обеспечивающие семьи проверенными и понятными сведениями о доступных мерах поддержки.

«Мы собрались, чтобы объединить усилия и защитить права участников СВО и их семей. Каждый из них заслуживает уважения и внимания. Вместе мы можем сделать многое», — отметила Екатерина Колотовкина.

Форум станет центром притяжения для тех, кто разрабатывает и расширяет программы помощи. Здесь будут представлены лучшие региональные практики, реальные истории семей, а также инициативы, формирующие общенациональную систему поддержки защитников Отечества.

Поддержка участников СВО

Организаторы подчеркивают, что поддержка участников специальной военной операции и их семей является одним из приоритетов государственной политики. Однако в настоящее время отсутствует единый подход к оказанию юридической помощи в различных субъектах РФ. В одних регионах работают системы бесплатных консультаций и горячие линии, в то время как в других семьи военнослужащих не получают даже базовой юридической помощи. Профессиональному сообществу необходима платформа для обмена опытом и привлечения молодых специалистов, в частности, студентов-юристов к оказанию практической помощи защитникам Отечества. Отдельной задачей является создание единой информационной базы, которая объединит передовые практики и позволит гражданам оперативно находить необходимые виды поддержки.

Государство оказывает всестороннюю правовую поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей. С начала 2025 года юридической службой комитета семей воинов Отечества обработано свыше 21 тысячи обращений, и их количество продолжает расти, рассказал Александр Терновцов. По его словам, сегодня важно не только реагировать на запросы, но и выстроить системную, понятную и единую модель оказания правовой помощи по всей стране.

«Мы видим, что традиционные формы — консультации, приемные, выезды — дополняются новыми технологиями: „ПравомобильКСВО“, чат-бот „КСВО-Право“, цифровая платформа „ДокументПраво“. Все это делает поддержку по-настоящему доступной для каждого», — заключил Терновцов.

Форум «Сообщество»

В 2025 году Общественная палата России отмечает 20-летний юбилей. Итоговый форум «Сообщество» — ключевое мероприятие юбилейного года. Форум пройдет в преддверии Дня народного единства в национальном центре «Россия» (Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, стр. 18). Тема форума — «Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра».

Принять участие в мероприятии можно бесплатно. Для очного участия потребуется предварительная регистрация.

Форум «Сообщество» является ежегодным мероприятием, организуемым Общественной палатой РФ с 2015 года. Он представляет собой открытую платформу для взаимодействия гражданских активистов, некоммерческих организаций и всех заинтересованных лиц, стремящихся к социально значимой деятельности.

