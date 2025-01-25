Критическая инфраструктура поражена в Черкасской области Украины

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец рассказал, что в этом украинском регионе поражена критическая инфраструктура, на части территории отключили электричество, сообщает РИА Новости .

«Этой ночью Черкасская область стала объектом атаки», — отметил Табурец.

Он добавил, что перебои в электроснабжении территории наблюдаются в части региона, в том числе и в областном центре.

Ранее местный телеканал «Общественное» сообщил, что произошли взрывы в Черкассах. Затем украинский 24-й телеканал заявил, что были взрывы в пригороде.

Также взрывы были слышны в Киеве.