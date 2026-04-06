Кравченко: 92 дома повреждены при атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск

92 дома получили повреждения в результате террористической атаки украинских беспилотников на Новороссийск, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

«В Новороссийске с ночи введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня выполнялась ликвидация последствий атаки со стороны ВСУ. Работа оперативного штаба продолжается», — написал Кравченко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в течение дня сотрудники районных администраций проводили поквартирные обходы. Они осмотрели 54 жилых помещения. По каждому зафиксированному повреждению будут подготовлены акты для оценки ущерба.

По словам градоначальника, в Восточном районе повреждены 72 частных дома и 5 многоэтажек. В одном из частных домов дрон задел газовую трубу, вызвав утечку газа. Аварийные службы временно прекратили подачу газа на этом участке. Управляющая компания активно помогает в восстановлении общедомового имущества.

В Южном районе города при атаке ВСУ повреждены 7 многоквартирных и 1 частный дом. На верхних этажах нескольких зданий частично разрушены кровля и балконы. Полностью уничтожено имущество жильцов в четырех квартирах.

В центральном районе зафиксированы повреждения квартир в 7 многоэтажках. В жилых помещениях повреждено остекление. Сотрудники УК продолжают расчистку территорий от осколков, обломков бетона и кирпича.

В воскресенье и понедельник Краснодарский край подвергся массированной атаке киевского режима с помощью ударных беспилотников. Наибольшие повреждения зафиксированы в Новороссийске, есть пострадавшие мирные жители.

