Корреспондент NEWS.ru удостоена медали «Защитник Отечества» за работу в зоне СВО

За работу на информационном фронте в зоне боевых действий с 2022 года корреспондент NEWS.ru Виктория Катаева была награждена медалью «Защитника Отечества», сообщает NEWS.ru .

Журналистка занимается освещением событий в Донбассе и курском приграничье, а также ведет волонтерскую деятельность. Как отметила сама Катаева, она уже имеет и другие награды за съемки патриотических фильмов и картин о семейном воспитании, а также благодарственные грамоты от структур МВД и Общественной палаты России.

«Мне очень приятно получить такую весомую награду, это большая честь. К сожалению, я приехала сюда с грустного мероприятия, только вчера мы проводили в последний путь в Курске нашего боевого товарища Грузина, он спас более 400 человек после захвата ВСУ Суджи, включая стариков и детей», — добавила корреспондент.

Более того, журналист рассказала, что СМИ в зоне боевых действий преследуют главную задачу — раскрыть правду о событиях, о которых нельзя молчать. По ее мнению, пока спецоперация России на Украине продолжается каждый гражданин должен помнить о ней каждую минуту и служить на благо Родины. Важно помогать фронту кто, чем сможет. Это могут быть и деньги, и руки, и силы, отметила Катаева.