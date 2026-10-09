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Подразделения малийской армии и российского Африканского корпуса освободили Кидаль, который террористы захватили в апреле 2026 года. В пресс-службе корпуса отметили важное военное и политическое значение города.

По оценке Корендясова, ослабление незаконных вооруженных формирований станет значимым шагом к обеспечению безопасности страны. Улучшение ситуации позволит руководству Мали сосредоточиться на экономических задачах.

«Это, в свою очередь, откроет дополнительные перспективы для развития торгово-экономических связей между Россией и Мали», — заключил аналитик.

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