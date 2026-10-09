USD
Доллар США
85,42
-0.07 %
EUR
Евро
95,47
-0.89 %
CNY
Китайский Юань
12,73
-0.15 %
GBP
Фунт стерлингов
112,92
-0.52 %

Эксперт Корендясов: борьба с террором укрепляет государственность Мали

Спецоперация

Ослабление террористических группировок поможет Мали укрепить государственность. Так ведущий научный сотрудник Института Африки Евгений Корендясов оценил освобождение города Кидаль, сообщает RT.

Подразделения малийской армии и российского Африканского корпуса освободили Кидаль, который террористы захватили в апреле 2026 года. В пресс-службе корпуса отметили важное военное и политическое значение города.

По оценке Корендясова, ослабление незаконных вооруженных формирований станет значимым шагом к обеспечению безопасности страны. Улучшение ситуации позволит руководству Мали сосредоточиться на экономических задачах.

«Это, в свою очередь, откроет дополнительные перспективы для развития торгово-экономических связей между Россией и Мали», — заключил аналитик.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.